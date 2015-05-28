Наш VPN совершенно бесплатен, без ограничений по скорости и трафику, в отличие от 99% VPN сервисов, которые в бесплатных версиях ограничивают количество трафика или скорость соединения.

Почему бесплатно?

Мы некоммерческая организация, создавшая в самом начале VPN на свои собственные деньги. Сейчас, мы существуем за счет пожертвований наших благодарных клиентов.

Мы придерживаемся мнения, что Интернет создан для людей, а не для прибыли. И он должен быть безопасным.

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FineVPN - безопасный и бесплатный VPN.