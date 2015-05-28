ИНТЕРНЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ И БЕСПЛАТНО
Получите доступ к заблокированным сайтам со всего мира и защитите Ваши личные данные с высококлассным VPN сервисом.
Почему бесплатно?
Наш VPN совершенно бесплатен, без ограничений по скорости и трафику, в отличие от 99% VPN сервисов, которые в бесплатных версиях ограничивают количество трафика или скорость соединения.
Почему бесплатно?
Мы некоммерческая организация, создавшая в самом начале VPN на свои собственные деньги. Сейчас, мы существуем за счет пожертвований наших благодарных клиентов.
Мы придерживаемся мнения, что Интернет создан для людей, а не для прибыли. И он должен быть безопасным.
Если вы довольны нашим сервисом, и хотели бы помочь нам в развитии финансово: реквизиты для пожертвований
FineVPN - безопасный и бесплатный VPN.
Абсолютно бесплатный VPN!
Подходят для всех сайтов и любых целей.
VK.com, Avito, Yandex, Google, OK.ru, Craigslist, OLX, Wordstat, Key Collector.
ИЛИ
Какие задачи решает VPN?
Получите доступ к контенту из любой точки мира
Обойдите онлайн ограничения и получите доступ к сайтам. Снимите ограничения на сайты типа Facebook, Gmail, VK, auto, wot, dota, wow, mamba, Spotify и YouTube, установленные Вашим провайдером или в офисе сисадмином.
Обезопасьтесь от хакеров
Наслаждайтесь полной безопасностью даже в открытых Wi-Fi сетях работая в кафе, метро или на улице. Не дайте хакерам украсть пароли, данные банковских карт, Ваши приватные фото и видео.
Пользуйтесь интернетом анонимно
Получите 100% шифрование Интернет трафика. Не дайте злоумышленникам даже шанса «подсмотреть» за Вами.
Чем наш VPN-сервис отличается от других
У нас нет своего софта или приложения. Это с нашей точки зрения, не минус, а плюс. В приложения многие VPN сервисы, в том числе и платные, встраивают бэкдоры/трояны/майнеры криптовалюты. С нашим VPN вы можете использовать любое Open source решение, который проверен и/или даже используя стандартные настройки самой операционной системы.
Как работает VPN?
Наш VPN сервис позволяет Вам использовать Интернет как частную сеть. Что это вам даёт? Высокий уровень анонимности, сокрытие IP и доступ к сайтам которые по какой либо причине ограничили доступ к ним из каких либо стран, например Spotify или же Ваш сисадмин на работе ограничил Вам доступ к сайтам/сервисам, в основном это: игровые сайты (wot, dota, wow), сайты знакомств (mamba), все развлекательные ресурсы (vk, facebook), auto.ru, bash.org.ru, ivi.ru, Амедиатека.
У нашего VPN хорошая пропускная способность: все сервера подключены к портам от 100мб/с до 10гб/с. Большой выбор стран. 100% шифрование трафика.
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VPN нужен каждому пользователю Интернета который заботится о безопасности.
Главный образом пользователи используют VPN для сокрытия IP и шифрования трафика, но давайте посмотрим, сколько пользы дает VPN. Например провайдер блокирует Torrent трафик (что встречается часто где). Это легко заметить. когда при «серфинге» скорость Интернета одна, но стоит Вам поставить файл на закачку, как тут же скорость резко падает. VPN Вам в этом поможет, он зашифрует трафик и провайдер не узнает, что Вы качаете торренты и скорость не снизится.
Еще место применения, это бесплатные wi-fi сети. Вы пришли в кафе и там работает бесплатный wi-fi, но Вы не знаете кто сидит по соседству в том же кафе, а что если это злоумышленник который сканирует трафик сети (это делается не так и сложно)? Зашли Вы через такой wi-fi в аккаунт на VK или одноклассниках, а завтра с этого аккаунта уже пошел спам друзьям и близким. Так как Вы сами «отдали» свои данные злоумышленнику.
Часто люди берут VPN, чтоб показать сайтам (сервисам), что они якобы из другой страны. Это помогает обходить GEO ограничения. Например нельзя из России зарегистрироваться на Spotify, или даже имея платную подписку на Амедия Вы не посмотрите фильмы находясь на отдыхе в Турции или Египте. И еще множество мест для применения о которых можно не статью, а книгу написать. VPN в 21 веке, это не секретная технология которую используют хакеры во вред, это необходимая вещь для каждого человека, который выходит в Интернет и при этом заботится о безопасности.